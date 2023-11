Sessantatre le telecamere installate in altrettanti punti dislocati presso il comune tra il centro città e i borghi. Ad illustrarne il funzionamento la dott.ssa Paola Gaito. "Il sistema installatato consente l'ulteriore implementazione che gli uffici stanno pianificando a partire dalla marina, prossima a vedere il posizionamento di nuove telecamera" chiude il Presidente. Richiesto dai commissari l'aggiunta anche sugli ulteriori borghi, Montello Le Ferriere, Borgo San Michele e Santa Maria, periferie più estreme del territorio comunale e nelle aree più sensibili del comune, quartieri don Morosini e Nicolosi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli