E' un giovane nord africano, originario della Tunisia, il soggetto che poco dopo l'allarme lanciato al 118 per la brutale aggressione di un immigrato indiano, è stato trasferito in Caserma per essere ascoltato dagli investigatori della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale dei Carabinieri di Aprilia. E' su di lui infatti che si sono da subito diretti i sospetti dei militari diretti dal tenente colonnello Paolo Guida e dal capitano Alberto Guidobaldi. Tanto che nelle scorse ore, è scattato l'arresto e il giovane tunisino, in queste ore, comparirà davanti all'autorità giudiziaria. Si devono valutare le accuse con le quali sarà dichiarato in stato di arresto che potrebbero essere tentato omicidio e rapina. La prima è direttamente legata alla brutalità del pestaggio portato a compimento anche con un una spranga di metallo. A seguito dei colpi e delle lesioni, la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferita presso l'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso. Si attende lo scioglimento della prognosi che sarà l'indicatore per la gravità del reato da contestare.

Di sicura il pestaggio è iniziato a seguito di una banale lite con tanto di richiesta di soldi. A quanto sembra infatti, l'aggressore avrebbe chiesto o preteso dall'indiano 20 euro. Di fronte al rifiuto, sarebbero volate parole pesanti si sarebbe consumata la violenta aggressione.