Nella mattinata odierna i militari del NORM-Aliquota Radiomobile di Terracina hanno deferito in stato di libertà un giovane del luogo, classe 2003, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il predetto, che nonostante la giovane età risulta già censurato per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, durante un posto di controllo effettuato nell'ambito di un piano di controllo coordinato del territorio, veniva sottoposto a controllo alla guida di uno scooter.



Durante le operazioni opponeva resistenza spingendo gli operanti e fuggendo a piedi nelle vie circostanti. Dopo essere stato bloccato veniva trovato in possesso di una dose di hashish, sottoposta a sequestro, motivo per il quale verrà anche segnalato al Prefetto di Latina ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/1990.