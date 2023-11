Violenza sessuale nei confronti di una paziente: disposta l'interdizione di un anno dall'esercizio della professione sanitaria per un medico di 70 anni dell'ospedale "Fiorini" di Terracina. E' stata la Polizia di Stato del Commissariato di via Petrarca, nelle scorse ore, a dare esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione per il riesame dei provvedimenti, su richiesta del Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Latina Giorgia Orlando. L'accusa è pesante: violenza sessuale con l'aggravante di avere agito nell'esercizio delle funzioni di esercente di pubblico servizio.

I fatti risalgono a circa un anno fa, quando l'indagato esercitava la professione sanitaria nel settore pubblico e nel corso di una visita costrinse la vittima, una dipendente della struttura sanitaria che si occupava delle pulizie e che si era rivolta a lui per un consulto, a subire atti sessuali. Nello specifico, come è emerso dall'indagine della polizia, dopo averla fatta spogliare per sottoporla a visita, il medico aveva chiuso a chiave la porta della stanza e dopo essersi parzialmente denudato anche lui, tentò di avere un rapporto sessuale. Un tentativo non riuscito solo per la ferma opposizione della vittima che è stata comunque costretta a subire palpeggiamenti e baci.