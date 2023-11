Furti alle auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria di Campo di Carne nel Comune di Aprilia. In questi giorni i ladri hanno colpito nuovamente nelle vicinanze dello scalo, mandando in frantumi il vetro di una Peugeot 206 per rubare lo stereo ed altri oggetti all'interno. Un colpo che ha provocato notevoli danni alla vettura. Non è la prima volta che i ladri agiscono in prossimità nelle stazioni di Aprilia vandalizzando le auto e più volte infatti è stata sottolineata la scarsa sicurezza nei parcheggi dello scalo.

Più in generale il tema dei furti è stato al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il presidente del comitato di quartiere Campo di Carne e il comandante dei Carabinieri di Campoverde. Un incontro voluto dal comitato per segnalare nuovamente questi atti e cercare di arginare questo fenomeno. «Il comandante ha ribadito come prima cosa di segnalare immediatamente il reato al 112 e fare anche le relative segnalazioni se si vede qualcosa di sospetto. Viviamo ormai - spiega il comitato Campo di Carne - in una realtà complessa dove cercare di proteggere la casa da sistemi di anti-intrusioni è diventato essenziale e la presenza di telecamere può aiutare l'identificazione. Su questo punto ci ha fatto presente di sensibilizzare l'amministrazione a installazioni di telecamere in più punti strategici del quartiere».