Nei giorni scorsi, nei comuni di Sezze e Fondi, i carabinieri del NAS di Latina, con il supporto dell'Arma territoriale, nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica delle condizioni della ristorazione itinerante, hanno ispezionato alcuni furgoni allestiti per la vendita di alimenti e bevande.

Al termine di due verifiche ispettive, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo complessivo di circa 40 kg di alimenti vari (salsicce, formaggi, verdure, ecc.) e di 20 lt di vino, in parte mancanti di documentazione attestante la tracciabilità ed in parte conservati a temperatura non controllata.

Inoltre, nel medesimo contesto ispettivo, avendo riscontrato irregolarità in materia di Codice della Strada, è stato richiesto l'intervento dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latina e del personale della Polizia Locale di Fondi. Nello specifico, entrambi i veicoli itineranti sono stati rinvenuti in assenza della prescritta revisione periodica ed uno dei conducenti non era in possesso dei documenti di guida.

Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4000 euro e inoltrata segnalazione all'Asl competente a carico di uno dei titolari delle attività itineranti ispezionate, per aver adibito a deposito alimenti un locale non autorizzato.