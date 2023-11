Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

In particolare, il 10 novembre 2023, i militari del NORM (Sezione Radiomobile) di Formia hanno effettuato l'arresto in flagranza di reato di un individuo classe '94, originario del napoletano e residente a Formia. Questo, a causa della violazione del provvedimento di Divieto di Avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna. La vittima, precedentemente oggetto di una rapina perpetrata dal medesimo individuo il mese scorso, aveva già visto l'arresto dello stesso per tale reato grazie all'intervento degli stessi militari dell'Arma. La misura cautelare attuale è stata attuata in risposta al fatto che l'uomo, precedentemente sottoposto al braccialetto elettronico "Antistalking" dall'A.G., si stava avvicinando alla residenza della vittima, scatenando l'allarme delle Centrali Operative del Comando Provinciale CC di Latina e del Comando Compagnia CC di Formia. Queste hanno prontamente inviato un equipaggio del Radiomobile di Formia sul luogo.

L'efficiente intervento delle forze dell'Arma ha impedito ulteriori potenziali aggressioni nei confronti della donna, che al momento dell'arresto si apprestava ad uscire di casa, trovando l'aggressore in agguato. L'uomo è stato quindi arrestato, e su di lui è stata applicata la misura cautelare più severa degli arresti domiciliari, su disposizione dell'A.G. di Cassino.