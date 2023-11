Non ce l'ha fatta il 37enne investito ieri sulla Pontina al km 89. Nel tardo pomeriggio di ieri 15 novembre, presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l'operaio indiano classe 1986 e residente a Sabaudia con la famiglia è deceduto a causa delle complicazioni a seguito delle ferite riportate. I carabinieri della compagnia di Latina e della stazione di Sabaudia stanno continuando ad effettuare accertamenti pere ricostruire la dinamica del sinistro. L'evento è accaduto a seguito di un investimento da parte di una autovettura che, lungo la stessa strada, procedeva sempre in direzione Terracina. Dopo l'intervento dei carabinieri della stazione di Sabaudia e del personale sanitario del 118 l'indiano era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso presso l'ospedale del capoluogo, ricoverandolo nel reparto di rianimazione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli