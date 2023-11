Tre ferite all'addome ed una al collo. È un medico radiologo che lavora presso il centro Sana di Aprilia e presso la clinica di Pomezia, la vittima della brutale aggressione consumatasi sabato nella tarda serata ad Aprilia. La vittima sarebbe stata attirata in strada dal suo aggressore e poi ferita con un coltello o un cacciavite. Medicato immediatamente presso il pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia è stato poi trasferito al Nuovo Ospedale dei Castelli dove si trova ricoverato in stato di coma e in prognosi riservata. Su questo inquietante episodio stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida che proprio questa mattina hanno tratto in arresto un 44enne di nazionalità egiziana con l'accusa di tentato omicidio