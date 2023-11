Hanno cenato senza badare a spese, prima a base di carne, poi a base di pesce in due ristoranti rispettivamente di Scauri e Formia. Ora sono finiti nei guai dopo le indagini dei carabinieri che li hanno identificati e denunciati.

La coppia lo scorso 29 ottobre, dopo aver cenato, a base di carne, presso una rinomata attività di ristorazione di Scauri di Minturno, al fine di non corrispondere il dovuto pagamento, si allontanavano con la scusa banale di uscire all'esterno del locale per fumare una sigaretta, infine senza mai far ritorno.

Successivamente a tale episodio, lo scorso 13 novembre si era resa responsabile di un analogo episodio dopo aver cenato, a base di pesce, in un altro rinomato ristorante di Formia.

A fare chiarezza sui rischi di tali atti sono gli stessi carabinieri: "I responsabili, come nel caso della copia identificata e deferita in stato di libertà dai Carabinieri di Minturno, possono essere perseguiti per il delitto di insolvenza fraudolenta in base all'art. 641 del Codice penale. Non potendo né trattenere fisicamente il cliente, né obbligarlo ad esibire un documento d'identità, il titolare del locale non può far altro che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sul posto e sporgere querela.