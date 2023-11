Gli specialisti dei furti sono tornati in azione ieri notte, riuscendo a mettere a segno un furto in maniera rocambolesca nel punto vendita Bricofer di via Epitaffio, alle porte di Latina. I soliti ignoti hanno utilizzato un metodo già sperimentato più volte in passato, anche in altri esercizi commerciali della stessa tipologia, riuscendo nel loro intento dopo che l'ultimo precedente era stato sventato, tre settimane fa. In questa circostanza i ladri hanno agito indisturbati portando via la cassaforte che conteneva gli incassi degli ultimi giorni, circa diecimila euro.

I soliti ignoti hanno beffato il sistema anti intrusione entrando nell'esercizio commerciale dal tetto. Proprio così, gli scassinatori hanno raggiunto la sommità della struttura per creare un varco dal quale poi si sono calati all'interno. Una volta dentro, quindi, hanno avuto tutto il tempo di manomettere l'allarme e smontare la cassaforte custodita in un ufficio: l'hanno portata via intera, per avere tutto il tempo di forzarla in un luogo sicuro, probabilmente uscendo da una porta di sicurezza.