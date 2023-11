I vigili del fuoco hanno rintracciato la notte scorsa un uomo che si era perso nel bosco di Nettuno, in provincia di Roma, nel tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche della squadra di Anzio, con il supporto dei nuclei speciali Tas e Saf e l'utilizzo dei droni, sono scattate alle 18.30 e l'uomo è stato poi ritrovato in buone condizioni verso le 2. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

