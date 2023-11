Scuole e mensa chiuse a Itri nella giornata di oggi. Lo ha stabilito un'ordinanza sindacale firmata nel pomeriggio di ieri dal primo cittadino Giovanni Agresti, dopo che dalla Asl erano giunti i risultati inerenti casi di scabbia in paese nell'ambito di un nucleo familiare di origine non italiana. Poiché due figli della famiglia frequentano le classi della scuola dell'infanzia e delle elementari, le segnalazioni di medici curanti hanno fatto scattare i campanelli di allarme che hanno attivato tutta la procedura precauzionale per evitare che il contagio potesse avvenire nel contatto che, specie a quel livello anagrafico, si contrare a scuola per via del clima aggregante che ha vivere i piccoli uno accanto all'altro. Di concerto con l'assessore ai servizi sociali, Mario Simon Di Mattia, sono stati avvisati del caso gli uffici Asl che, dopo aver monitorato la gravità della situazione e il rischio che il contagio potesse diffondersi in classe o alle mensa, hanno tratto la conclusione, rimessa al sindaco, che è l'autorità istituzionale deputata a poter emettere una ordinanza di chiu sura, al quale non è rimasto altro da fare che far sospendere le lezioni in tutte le scuole al fine di permettere la sanificazione dei locali, approfittando anche del fatto che a Itri le scuole e, di conseguenza, la mensa, sono chiuse il sabato.