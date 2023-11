A Maenza non si potranno utilizzare più lanterne, palloncini in gomma o similari e neppure nastri colorati per festeggiamenti di vario genere. O meglio, un'ordinanza promulgata nelle scorse ore dal Sindaco Claudio Sperduti, ne vieta espressamente l'abbandono che, nel caso di palloncini di gomma gonfiati a gas o lanterne di carta ad aria riscaldata, diventa divieto di utilizzo totale visto che si librano in aria e vanno poi via con il vento. Il provvedimento emesso dal primo cittadino maentino riporta anche le motivazioni: «Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente; a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita montana e marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi; i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso. La Costituzione italiana stabilisce che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.