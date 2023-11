Sono state ammesse le parti civili, dai lavoratori, al sindacato Uiltucs, ai commissari liquidatori nell',udienza preliminare sullo scandalo Karibu dove viene contestata l'evasione fiscale. Tra gli imputati la moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete, la madre Marie Terese Mukamitsindo e altri quattro. Oggi in aula davanti al gup Pierpaolo Bortone, il Procuratore Giuseppe de Falco ha depositato una integrazione del capo di imputazione, la Procura contesta fatture inesistenti emesse da Jumbo Africa per un importo totale di altri 600ma euro per gli anni 2018 e 2019. In aula si torna il 15 dicembre.