La Redazione 17/11/2023 16:33 letto 3 volte

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina ha convalido il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini indiani indiziati di aver commesso l'omicidio di un proprio connazionale in località Bella Farnia del Comune di Sabaudia durante la notte del 13 novembre 2023, all'interno di un'abitazione ove i protagonisti della vicenda convivevano. Analogamente la medesima A.G. ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti del cittadino nigeriano indiziato di aver commesso l'omicidio di un suo connazionale in Sermoneta, sempre il giorno 13 novembre u.s. all'esterno di un'abitazione ove i protagonisti si erano incontrati per partecipare ad una festa privata. Nel frattempo i Carabinieri del Nucleo Investigativo procedono negli accertramenti successivi alle operazioni di sopralluogo.

