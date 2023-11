Il giudice lo ha condannato a quattro anni di reclusione. Nel corso della sua requisitoria il Procuratore Giuseppe de Falco aveva chiesto cinque anni. Il magistrato inquirente ieri in aula ha ricostruito i fatti avvenuti a Latina lo scorso maggio quando una donna di 30 anni era stata abusata da uno straniero mentre lei stava rientrando a casa. Ieri pomeriggio è stata emessa dal giudice Pierpaolo Bortone la sentenza nei confronti di un giovane straniero, ritenuto il presunto responsabile del reato di violenza sessuale. L'episodio era avvenuto a due passi dal centro nella zona di via dei Volsci e il giovane era stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante.



Ieri mattina si è svolto il processo e l'imputato - presente in aula e difeso dall'avvocato Moreno Gullì - ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena. Dopo che la pubblica accusa ha ricostruito i fatti e la difesa ha cercato di scardinare l'impianto accusatorio, il giudice ha letto la sentenza nei confronti dell'imputato. Era stata la Procura di Latina a chiedere il giudizio immediato nei confronti del presunto responsabile. L'episodio risale a sette mesi fa quando il 26enne di origine tunisina aveva palpeggiato una ragazza di 30 anni. Erano stati gli agenti della Questura di Latina a risalire al presunto responsabile delle condotte contestate. Oltre alla violenza sessuale, era stata ipotizzata anche la tentata rapina perchè il cittadino straniero aveva preso la borsa della donna contenente una somma di denaro ed effetti personali e poi l'aveva restituita. Nel corso dell'interrogatorio - davanti al gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese - il giovane in Italia senza fissa dimora, aveva risposto alle contestazioni degli inquirenti e aveva dichiarato che la notte di quando sono avvenuti i fatti era ubriaco e non ricordava i dettagli di quello che aveva fatto.