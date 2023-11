I giudici del Tribunale di Roma hanno accolto l'appello della Procura di Latina, ribaltando la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari del capoluogo aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Ermanno D'Arienzo, 65 anni, indiziato di avere vendicato la morte del figlio Erik giustiziando con un colpo di pistola Fabrizio Moretto la sera del 21 dicembre 2020. In sede di riesame, il collegio giudicante ha infatti emesso una nuova ordinanza di custodia in carcere che per ora non sarà eseguita: l'indagato resta in libertà perché ha ancora la possibilità di presentare ricorso in Corte di Cassazione.