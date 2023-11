Il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone è indagato dalla procura di Latina con l'accusa di corruzione impropria. Il prossimo 24 novembre il gip del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, dovrà decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura di una proroga delle indagini e sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni che va inviata al Senato.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, Fazzone sarebbe indagato, in particolare per aver aiutato un istituto paritario, durante il covid, a ottenere una proroga dei corsi di formazione nel settore agricolo. Sotto indagine sono finiti anche un dirigente della Regione Lazio e il responsabile dell'istituto paritario di Fondi.

Il senatore Claudio Fazzone respinge le accuse. "Non ho commesso alcun reato di corruzione e respingo qualsiasi accusa. Sono anni che sono impegnato in politica, ho sempre lavorato tanto e sempre onestamente". Come ha precisato anche a Repubblica "durante il periodo Covid, il responsabile della scuola, un amico e una bravissima persona, aveva difficoltà a contattare la Regione e temeva di perdere il finanziamento per far prorogare un corso. Parliamo di una proroga possibile e legittima da richiedere. Mi sono soltanto interessato per tale richiesta, che ritengo sia una cosa che si può fare e che un politico deve fare".

L'indagine, a quanto pare, sarebbe collegata a un'altra vicenda che segue un procedimento a parte e nel quale Fazzone è completamente estraneo. In questo caso i carabinieri starebbero facendo accertamenti su una procedura urbanistica sospetta registrata nel Comune di Fondi.