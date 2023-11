Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all'A.G. e all'INPS per l'interruzione dell'erogazione del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. Continueranno i monitoraggi da parte dei Carabinieri, finalizzati a contrastare gli abusi registrati nel corso del tempo da parte di soggetti che non solo percepiscono indebitamente il sussidio, ma compromettono anche la ratio dell'istituto giuridico.

Il 16 novembre 2023, nel corso della mattinata, i militari della Stazione Carabinieri di Sezze, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, nell'ambito di mirati controlli finalizzati a verificare la reale sussistenza dei requisiti da parte dei percettori del reddito di cittadinanza, hanno denunciato in stato di libertà all'A.G. un cittadino rumeno, gravato da precedenti di polizia, responsabile della violazione di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tale violazione è derivata dalla mancanza del requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, indispensabile per la percezione del citato sostegno.

