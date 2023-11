Sono vicina ai lavoratori e alle lavoratrici della FLAI-CGIL di Lavinio, ad Anzio, la cui sede ieri è stata oggetto di atti vandalici, proprio nelle ore in cui il sindacato era impegnato nei preparativi della manifestazione in piazza del Popolo a Roma.

L'aggressione è un fatto preoccupante, in un territorio che attraversa un momento di certo non semplice, dopo lo scioglimento del Comune per i condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa.

Il sindacato a Lavinio è stato in questi anni un punto di riferimento importante non solo per la tutela e la difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici. In un territorio difficile, la CGIL ha dato ospitalità ad iniziative ed eventi di carattere culturale e sociale, divenendo un presidio fondamentale per le realtà cittadine e nella costruzione di una cultura della legalità e del sostegno alle fragilità del territorio".

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione "Trasparenza e pubblicità".