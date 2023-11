In aggiunta, sempre nell'ambito dello stesso servizio, durante i controlli alla circolazione stradale, l'Arma dei Carabinieri ha sottoposto a verifica 56 persone e 22 autoveicoli, elevando 5 contravvenzioni al Codice della Strada.

Ieri, 17 novembre 2023, a Latina, nell'ambito dei servizi di controllo ad "Alto Impatto" coordinati dalla Prefettura di Latina, i Carabinieri del Comando Provinciale, insieme alle componenti specializzate del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un controllo presso un ristorante orientale. Durante l'ispezione sono stati rinvenuti e successivamente posti sotto sequestro 100 kg di alimenti (pesce, carne e preparazioni alimentari) non conservati correttamente.

