Nel corso della giornata del 14 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora, impiegati nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, una donna ventisettenne. La donna deve scontare la pena detentiva di 7 anni e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi non solo nella provincia di Firenze, ma anche in tutto il centro-nord.

Dopo essere stata condotta in caserma, la donna è stata effettivamente tratta in arresto. Tuttavia, a causa della comunicata gravidanza e dell'incompatibilità con il regime carcerario, è stata successivamente trasferita presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. Questa decisione è stata presa previa una visita ginecologica e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La donna espirerà la sua pena nel contesto più adatto alle circostanze della sua gravidanza.