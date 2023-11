Acea porta nuovamente la conferenza dei sindaci dell'Ato 4, Acqualatina e Italgas davanti al tribunale amministrativo. La multiutility romana ha infatti impugnato la delibera dell'Ato 4 che ha preso atto dell'accordo di cessione del ramo d'azienda tra Veolia e Italgas, da cui è nata la società Nepta che ha in "pancia" le azioni di Idrolatina, il partner privato di Acqualatina. Già in precedenza Acea aveva impugnato il provvedimento della conferenza dei sindaci che di fatto non aveva concesso il nulla osta alla trattativa che proprio l'azienda romana stava conducendo con i francesi di Veolia per le quote di Idrolatina. L'ex socio privato di Acqualatina ha poi, qualche mese fa, completato l'accordo con Italgas, che da alcune settimane è diventato operativo.