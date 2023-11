Saranno diverse le parti offese che chiederanno la costituzione di parte civile nell'udienza preliminare fissata per il primo febbraio in Tribunale dal gup Mario La Rosa. L'imputato è l'ex professore di religione accusato di violenza sessuale. A.F., queste le sue iniziali, 50 anni, agli arresti domiciliari da luglio, è indagato anche per detenzione di materiale pedopornografico.

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Monica Sansoni presenterà la richiesta di costituzione di parte civile insieme anche a due minori, vittime degli episodi. Le parti offese sono assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile.