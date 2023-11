Nell'ambito dei servizi di controllo previsti dal progetto Alto Impatto, i Carabinieri hanno effettuato anche ispezioni mirate in alcuni esercizi commerciali, tra i quali un ristorante cinese che è risultato irregolare sotto diversi punti di vista.

L'operazione di controllo effettuata con le altre forze di polizia, sotto l'impulso della Prefettura per accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini, nei giorni scorsi ha interessato di nuovo il quartiere popolare di fondazione Nicolosi, la vicina stazione degli autobus e alcune zone circostanti. In questo contesto operativo, i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti col supporto dei militari delle componenti specializzate come Gruppo Forestale, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro, ciascuno per le rispettive competenze.

Le irregolarità sono emerse in un ristorante etnico della zona, specializzato nella cucina orientale, dove i Carabinieri hanno sequestrato cento chili di alimenti che non erano conservati correttamente, come pesce, carne e preparazioni alimentari. Oltretutto nello stesso locale sono emerse irregolarità nell'ambito delle norme in materia di lavoro, sia nell'assunzione che nella formazione e nella tutela, anche sanitaria, dei dipendenti del ristorante. Circostanza, questa, che è costata al gestore una sanzione amministrativa di 30.000 euro.

Nello stesso contesto operativo i Carabinieri hanno assicurato anche controlli della circolazione stradale che hanno permesso di identificare 56 persone su 22 veicoli, con la contestazione di cinque sanzioni per violazioni del codice della strada.