Nella giornata del 15 novembre 2023, i militari della stazione carabinieri di Pontinia, a seguito di ordinanza del Tribunale di Latina, traevano in arresto una persona del posto a seguito di aggravamento della misura cautelare in atto del divieto di avvicinamento alla ex convivente.

Lo stesso veniva tradotto presso il proprio domicilio, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.