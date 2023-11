Ieri intorno a mezzogiorno, un grande incendio è divampato nei box dei palazzi di via Danimarca e via Lussemburgo nel comune di Aprilia. Il fuoco, alimentato da due auto distrutte e da pile di pneumatici, ha generato una densa colonna di fumo nero. L'allarme ha portato all'evacuazione dell'intero edificio, con interventi da parte dei vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Polizia locale. Nonostante la difficile soppressione delle fiamme alimentate dalla gomma, non sono stati segnalati danni gravi o malori tra i residenti evacuati.

Nel pomeriggio, i Carabinieri e specialisti del 115 hanno effettuato controlli e verifiche sulla struttura, preoccupati che il calore generato dall'incendio potesse danneggiare strutturalmente l'edificio. Fortunatamente, sembra che il pericolo sia stato scongiurato e le famiglie sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Tuttavia, ci sono disagi persistenti dovuti alle tubature dei servizi igienici distrutte nei garage, il che comporterà limitazioni nell'uso delle strutture.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore, coinvolgendo la Procura e anche il Comune di Roma, visto che gran parte della struttura risulta essere di proprietà del comune capitolino.