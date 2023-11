Grande risposta nel capoluogo per la manifestazione di Arcigay e Centro Donna Lilith di Latina, in memoria di Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate in provincia di Pordenone. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza del Popolo, nel capoluogo pontino, per continuare a gridare basta alla violenza sulle donne. Questo il post che ha annunciato l'evento di questo pomeriggio:

" Lo sapevamo già tutti!

L'ennesimo femminicidio di Giulia era preannunciato.

Preannunciato perché le dinamiche patriarcali continuano a volerci silenziare, schiacciare ogni volta che tentiamo di liberarcene.

È responsabilità di tutt! non lasciare sola nessuna donna.

Domani, vestite a lutto, saremo in piazza del Popolo contro la violenza maschile sulle donne.

Ore 16:00.

Per Giulia, per tutte le sorelle uccise.

Non c'è più dolore, solo rabbia".