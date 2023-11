Muore ad 87 anni in una casa di riposo a Sabaudia, dove era stata trasferita 15 giorni fa, dopo che erano emerse le numerose aggressioni che subiva dalla badante ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove risiedeva. Ora il sostituto procuratore Alberto Dello Iacono ha chiesto ai carabinieri di poter entrare in possesso del certificato di morte, per individuare eventuali nessi causali tra la morte della donna e le botte ricevute.

La tragedia, che si è consumata a Sabaudia, ha radici nella provincia di Lucca, riguardano la signora Emiliana Martinelli. Come riportato da Il Tirreno, la donna era stata filmata dai carabinieri quando, nella città di Altopascio, in cui risiedeva, veniva maltrattata dalla badante, la quale si è accanita su di lei con spintoni, strattoni e anche schiaffi.