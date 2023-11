Scattano i sigilli all'interno di un'azienda zootecnica di Pontinia, trovati animali in pessime condizioni. Gli accertamenti sono stati avviati sabato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pontinia, insieme alle componenti specializzate del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e con il supporto del Servizio Veterinario dell'A.S.L. I controlli come già accennato sono stati effettuati presso un'azienda zootecnica operante nell'allevamento di bufale. Lo spettacolo che si sono trovati davanti i militari dell'Arma e il personale della Asl, non è stato dei migliori. Infatti, durante l'ispezione i Carabinieri e i veterinari hanno potuto accertare come gli animali fossero allevati e tenuti in condizioni non compatibili con le proprie caratteristiche etologiche. Nello specifico gli operanti hanno rilevato come gli animali fossero costretti a stabulare in consistenti liquami, senza acqua, con mangimi contaminati.