Nel corso del tardo pomeriggio, di ieri a Formia nella località Monte Ruazzo, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i militari della Stazione cc Itri unitamente a personale dei VV.FF. di Gaeta, del 118, del Soccorso Alpino nonché della Protezione Civile di Formia e Itri, sono intervenuti per rintracciare e fornire supporto a sei escursionisti che si erano smarriti. Fortunatamente gli escursionisti erano in buone condizioni di salute.

