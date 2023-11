Nella giornata di ieri a Latina, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa hanno denunciato un 43enne del capoluogo pontino, il quale nel corso di controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso dai militari a bordo della sua autovettura, risultata dagli immediati accertamenti effettuati, sottoposta a sequestro amministrativo. Il veicolo è stato nuovamente posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziaria. La patente di guida è stata ritirata all'uomo ed inoltre gli sono state contestate altre violazioni al Codice della Strada.

