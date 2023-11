Il 12 novembre 2023, in Sermoneta (LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Cisterna e di Bassiano, hanno tratto in arresto un 53enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

L'uomo deve scontare una pena residua di un anno e sette mesi di reclusione per reati di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi, violenza sessuale su minori, commessi nelle cittadine di Norma nell'anno 2021, in Sermoneta, Norma ed altri luoghi a partire dall'anno 2015.