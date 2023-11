Il degrado della tangenziale che collega la statale Appia nel territorio di Cisterna continua a destare crescente preoccupazione.

L'assenza prolungata di interventi di manutenzione ha lasciato la strada disseminata di avvallamenti, punti critici e buche, mettendo a rischio la sicurezza di coloro che la percorrono quotidianamente. A sollevare la questione nelle scorse ore è stata l'Associazione Familiari e Vittime della Strada Aps, che denuncia il pericolo imminente attraverso documentazione fotografica, in parte riportata qui di fianco: «Le foto sono state scattate nelle scorse ore e testimoniano lo stato attuale della situazione di pericolo che tutti i giorni si corre nel transitare quella strada - ci dice il presidente Giancarlo Carapellotti - nelle prossime ore inoltreremo le opportune segnalazioni sullo stato della tangenziale all'Anas responsabile della tangenziale, alla Provincia e anche al Comune, in modo tale che tutti gli attori interessati possano essere pienamente a conoscenza del pericolo».

Una preoccupazione non nuova, quella dell'Associazione, a fronte dei tanti incidenti consumati sulla tangenziale negli ultimi anni, alcuni purtroppo mortali e altri con motociclisti disarcionati dai loro mezzi a causa proprio degli improvvisi avvallamenti sulla carreggiata.

«Su questa strada purtroppo ci sono stati anche incidenti mortali, queste tragedie - continua il presidente Carapellotti - devono essere da monito per garantire la totale sicurezza su strade molto trafficate come appunto la tangenziale. Ma qui sembra che la manutenzione è assente da molto, troppo tempo. E il nostro mantra e non smetteremo mai dirlo, è quello di fare prevenzione perché è l'unica strada per morire sulle strade», ha concluso il presidente dell'Associazione familiari e vittime della strada Aps.