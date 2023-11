Sembra destinata a restare una tragedia inspiegabile l'incidente stradale costato la vita, domenica sera, a Terenzo Ritarossi, latinense di 55 anni. Gli scrupolosi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale del distaccamento di Terracina non sono bastati per trovare tracce utili a chiarire ogni dubbio sulla sbandata improvvisa del motociclista e non ci sono testimoni in grado di riferire circostanze utili. Una realtà che accresce lo sconforto dei tanti che conoscevano e stimavano la vittima, impiegato della Cassa Edile di Latina.



Il dramma si è consumato all'altezza del chilometro 46 della strada statale 156 dei Monti Lepini, dove la moto Honda Gold Wing dotata di sidecar ha deviato improvvisamente la propria direzione di marcia, finendo fuoristrada per impattare contro la massicciata di un ponte d'accesso a una serie di proprietà private, nella periferia di Latina tra Borgo San Michele e Borgo Faiti. L'impatto è stato fatale, il motociclista è morto sul colpo, ma resta per ora impossibile stabilire cosa abbia provocato la deviazione.