Inizialmente si pensava che fossero i ladri a far scattare continuamente l'antifurto, poi si è ipotizzato che il sistema di allarme fosse rotto, e infine si è pensato anche a strane presenze misteriose. È stata una settimana davvero particolare per gli addetti ai lavori del magazzino di casalinghi e articoli per la casa sulla via Provinciale di Cisterna; tutto a causa di un gatto che ha fatto impazzire gli allarmi e non solo. Perché una volta compresa la causa del problema, risolverlo non è stato affatto facile, poiché il micione non aveva nessuna intenzione di abbandonare la sua nuova casa. Anzi, un po' come Tom Hanks nel film "The Terminal", il felino aveva trovato nel magazzino tutto ciò di cui aveva bisogno: dalle crocchette preferite al morbido nascondiglio sugli scaffali tra i rotoloni di carta da cucina, fino al giaciglio sulle borse stipate nel magazzino.