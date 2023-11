Torna l'allarme furti nella frazione di Le Castella. Nelle scorse ore diverse abitazioni sono state visitate da ladri. Attualmente, sono state segnalate tre incursioni dai residenti di via Giovanni XXIII, ma è possibile che i ladri abbiano colpito altre proprietà. Questo perché in zona non ci solo abitazioni, ma anche appezzamenti di terreno nei quali i proprietari non sono presenti quotidianamente. Nelle prossime ore c'è il rischio quindi che il numero dei furti commessi possa aumentare.



Intanto le forze dell'ordine sono state informate della serie di eventi e indagano sulla questione. Per entrare in una delle proprietà, hanno tagliato la rete di protezione, mentre in un'altra occasione hanno forzato un lucchetto e la porta di un magazzino. In una invece sono riusciti ad entrare proprio in casa portando via tutto ciò che aveva valore: dopo aver forzato uno degli infissi i banditi hanno rovistato tra cassetti e armadi, senza nemmeno preoccuparsi delle telcamere che hanno ripreso l'intero furto.