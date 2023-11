I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza un 48enne nigeriano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La scorsa notte, una donna di 44 anni di origini nigeriane si è presentata presso la Stazione di Nettuno con una vistosa ferita da taglio al braccio destro. Veniva immediatamente soccorsa dai militari, che successivamente richiedevano l'intervento del 118; la donna ha dichiarato ai Carabinieri di aver subito un'aggressione da parte del marito, a seguito di una lite scaturita per futili motivi: l'uomo dapprima l'aggrediva verbalmente e successivamente, dopo aver infranto accidentalmente una finestra, utilizzava un pezzo di vetro per cagionarle delle lesioni.

Fortunatamente la vittima riusciva a divincolarsi e a raggiungere la Stazione dei Carabinieri per chiedere aiuto. Immediatamente i Carabinieri si sono diretti presso l'abitazione della coppia, dove hanno trovato e bloccato l'uomo.

Per questo motivo, dopo essere stato identificato, il 48enne è stato condotto presso il carcere di Velletri.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l'indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.