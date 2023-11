E' stato condannato alla pena di due anni e otto mesi per tentato omicidio in concorso. E' stato assolto invece dall'accusa di estorsione. E' la sentenza del gup del Tribunale per i Minori di Roma nei confronti di un adolescente di 15 anni, difeso dall'avvocato Gianmarco Conca, imputato per dei fatti avvenuti lo scorso maggio a Roccagorga. Erano stati i Carabinieri a fare piena luce su un feroce pestaggio che aveva visto come protagonisti alcuni giovanissimi per motivi di droga. La vittima era un 18enne di Sezze. Ieri il giudice ha disposto nei confronti dell'imputato la sospensione della pena e la revoca della permanenza in casa. Nel corso della sua requisitoria il pm aveva chiesto la pena di sei anni di reclusione, poi - dopo l'intervento della difesa e la camera di consiglio - il giudice ha emesso la sentenza.