Proseguono le ispezioni dei carabinieri del NAS di Latina finalizzate alla verifica delle condizioni della vendita itinerante dei prodotti alimentari. In particolare, al termine di un controllo eseguito ad un banco vendita ambulante, i militari operanti, con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Terracina, hanno rinvenuto e proceduto al sequestro amministrativo di circa 30 kg di prodotti ittici mancanti di qualsivoglia documentazione attestante la tracciabilità, elevando contestualmente una sanzione amministrativa di 1500 euro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli