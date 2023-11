Tragedia questa mattina sulla Migliara 48, nel territorio comunale di Sabaudia, alle porte di Pontinia. Un'Audi è finita fuori strada e si è ribaltata in un fossato finendo contro un albero. Sull'auto viaggiavano due cittadini indiani, di cui uno è morto a seguito del tragico impatto. La vittima è un giovane di 21 anni. L'altro ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni gravissime. Sul posto 118, Carabinieri di Sabaudia, Polizia Provinciale e soccorso stradale.

