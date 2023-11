Sono in corso le indagini per risalire alle cause del tragico incidente di questa mattina, avvenuto lungo la Migliara 48, nel territorio di Sabaudia alle porte di Pontina, dove un giovane ha perso la vita. La vittima, un 22enne, era alla guida dell'auto, finita prima nel fossato e poi contro un albero. La salma è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita presso l'obitorio del cimitero comunale di Sabaudia. Gravissimo il passeggero, attualmente ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina.

