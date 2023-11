Il 21 novembre 2023, i militari della Stazione Carabinieri di Sezze, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, nell'ambito di mirati controlli finalizzati al verificare la reale sussistenza dei requisiti da parte dei percettori del reddito di cittadinanza, hanno denunciato in stato di libertà all' A.G., una cittadina di nazionalità rumena, resasi responsabile della violazione di indebita percezione del reddito di cittadinanza, poiché sprovvista del requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, necessario per la percezione del citato sostegno.

Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all'A.G. ed all'Inps per l'interruzione dell'elargizione del beneficio ed il recupero delle somme indebitamente percepite. Continueranno i monitoraggi da parte dei Carabinieri finalizzati a contrastare gli abusi registrati nel corso del tempo da parte di soggetti che non solo percepiscono indebitamente il sussidio ma che sviliscono anche la ratio dell'istituto giuridico.