L'incendio di un camion con rimorchio sulla strada Appia ha mandato letteralmente in tilt il traffico lungo la statale per tutto il pomeriggio, con pesanti ripercussioni fino alle prime ore della sera. L'episodio si è registrato all'altezza del chilometro 72 nei pressi di Borgo Faiti, dove l'autotrasportatore ha fatto appena in tempo a fermarsi, dopo avere notato il fumo che usciva dal vano motore, per scendere dalla cabina di guida prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme. Le successive operazioni di spegnimento dell'incendio, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, e le fasi di rimozione del mezzo pesante, hanno richiesto l'interruzione della strada statale nel tratto interessato, con la conseguente deviazione del traffico lungo la rete stradale locale. È stato quindi necessario dell'intervento delle forze dell'ordine, inizialmente con le pattuglie della Squadra Volante per i primissimi accertamento, poi con la Polizia Locale per la gestione della viabilità.