La vicenda giudiziaria si è definita davanti alla III Sezione penale della Corte di Appello di Roma. Protagonista P.F., imputato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna per fatti avvenuti a Terracina tra il 2019 ed il 2022.



L'uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Latina alla pena di cinque anni e un mese di reclusione oltre alla rifusione delle spese di parte civile, costituita con l'avvocato Franco Martellucci, proprio in ragione della reiterazione e gravità delle condotte che, come si evince dall'intero periodo preso in oggetto, si sono ripetute negli anni a danno della donna.

Diversa, però, la chiave di lettura che deve aver adottato nella disamina dei fatti la Corte di Appello la quale, nonostante la richiesta di conferma della severa pena da parte della Procura Generale, e di fatto recependo le argomentazioni dei difensori dell'uomo, gli avvocati Vincenzo e Matteo Macari, in riforma della prima sentenza ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione, disponendo anche l'immediata liberazione dell'imputato.

Entro novanta giorni si conosceranno le motivazioni che hanno indotto la Corte romana a procedere con la significativa riduzione della pena e con l'immediata remissione in libertà del detenuto