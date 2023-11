Una singolare intrusione notturna si è registrata nel centro logistico del corriere espresso Bartolini, dove due ladri sono riusciti a portare via diversi pacchi, mettendo a segno un colpo durato una manciata di minuti, giusto il tempo di arraffare alcune scatole tra quelle destinate alle consegne, forse dopo averle scelte. In realtà non si tratta di un caso isolato, perché più volte in passato i soliti ignoti avevano tentato la sorte con azioni di questo genere.

L'allarme è scattato prima della mezzanotte di ieri nel deposito del vettore in strada Frassoneto, una traversa senza uscita di strada Bassianese, nella periferia di Latina. Come rivelato dai filmati della video sorveglianza analizzati in un secondo momento, a colpire sono stati due uomini incappucciati arrivati a piedi dalle campagne circostanti. A quanto pare sapevano bene come muoversi per intrufolarsi nella sede del corriere espresso, tant'è vero che è bastato loro forzare una finestra per introdursi nel capannone. Da lì hanno raggiunto facilmente il deposito dei pacchi e hanno perso una manciata di minuti per arraffarne qualcuno: uno dei due ha portato fuori una scatola più grande, l'altro più di un pacchetto piccolo.

Quando l'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte ha rilevato l'intrusione, è scattata subito la segnalazione alla centrale operativa della Questura. Ma nonostante la rapidità di intervento delle pattuglie della Squadra Volante, al loro arrivo i ladri erano già scappati da dove erano arrivati, uscendo con la refurtiva tra le mani attraverso una porta d'emergenza. Per ora non è chiaro cosa ci fosse all'interno dei pacchi trafugati, sarà accertato solo una volta completato l'inventario delle consegne, quindi gli investigatori non escludono ancora alcuna ipotesi, come l'eventualità che i ladri cercassero qualcosa in particolare.

Non si tratta comunque di un caso isolato. Diversi anni fa lo stesso corriere espresso fu bersagliato da più furti nel giro di pochi mesi, uno dei quali messo a segno da una banda di specialisti che arrivò al punto di bucare una parete per entrare nel magazzino aggirando i sistemi di allarme. Senza dimenticare i casi analoghi che, in passato hanno riguardato anche i centri logistici di altre aziende dello stesso settore. I poliziotti della Questura hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per risalire agli autori dell'ultimo colpo, anche per capire se abbiano messo a segno altri furti di recente con altre metodologie.