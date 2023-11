Nella giornata di oggi i militari della Stazione Carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto una persona, F.M. classe 1991, censurato per reati contro la persona ed il patrimonio in esecuzione di un Ordine di Esecuzione siccome responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, ha stabilito che il predetto dovrà espiare la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione per maltrattamenti intrafamiliari risalenti al 2016.

Al termine delle incombenze di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina.