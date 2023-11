Diventa definitiva la condanna per l'avvocato Francesco Palumbo, accusato di aver ucciso un ladro nel giardino condominiale di via Palermo a Latina. La vittima, Domenico Bardi, era andato a rubare in casa dei genitori del professionista pontino ed era stato ucciso a colpi di pistola. Oggi pomeriggio i giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato che dovrà scontare undici anni.

L'omicidio era avvenuto il pomeriggio del 15 ottobre del 2017.

Lo scorso 13 gennaio i giudici della Corte d' Assise d'Appello di Roma avevano ridotto la condanna per il professionista pontino: 11 anni di reclusione, tre in meno rispetto alla condanna emessa nell'aprile del 2022 della Corte d'Assise di Latina, una volta depositate le motivazioni della sentenza gli avvocati Zeppieri e Pietrocarlo avevano presentato il ricorso davanti ai giudici della Suprema Corte.

Oltre che omicidio volontario era stato contestato anche il tentato omicidio di un complice della vittima, Salvatore Quindici che era stato preso di striscio da un colpo di arma da fuoco.