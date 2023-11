Nella giornata di oggi i Carabinieri del N.O.RM Sez. Operativa e Sez. Radiomobile in sinergia, a Scauri di Minturno , hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione un uomo cl.94 originario di Napoli ma residente a Formia per essersi allontanato arbitrariamente dall'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le ricerche sono scattate nelle prime ore della mattina del 22.11.2023, quando a seguito di specifico controllo, volto a verificare il corretto rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, l'uomo non è stato trovato presso la propria abitazione.

I controlli dei militari dell'Arma si sono estesi capillarmente su tutto il territorio della Compagnia di Formia, con verifiche specifiche a locali quali bar, centri scommessa, dove l'uomo poteva essersi recato.

Le operazioni coordinate dal N.O.RM della Compagnai di Formia hanno visto l'impiego delle dipendenti Sezioni Operativa e Radiomobile, terminate la sera stessa alle ore 18:20, quando l'uomo è stato visto percorrere un tratto della via Appia, in località Scauri di Minturno.

Il riconoscimento è avvenuto grazie alla descrizione dettagliata fatta dai familiari la mattina precedente, che hanno evidenziato l'abbigliamento con cui il figlio si era allontanato quella mattina e all'atto dell'individuazione vestiva gli stessi indumenti.

Dell'avvenuto arresto in stato di flagranza per evasione è stata data partecipazione all'Autorità Giudiziaria ordinaria di Cassino che ne disponeva la collocazione presso camera di sicurezza in attesa delle successive determinazioni.